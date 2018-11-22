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رياضة

الزمالك يسعى لاقتناص نقاط الداخلية اليوم

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 07:27 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ملك موسي
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة فريق الداخلية فى السابعة من مساء اليوم الخميس، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة  بالدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفريق الأبيض وهو متصدر الدورى برصيد 26 نقطة ويأمل في مواصلة النتائج المميزة للحفاظ على صدارة الدوري فيما يحتل الداخلية المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة.

حيث ضمت قائمة الفريق الأبيض لمواجهة الداخلية كلا من : 
في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم " جنش " – عماد السيد 
في خط الدفاع : محمود علاء – محمود عبدالعاطى دونجا – حازم إمام – بهاء مجدى – محمد عبد السلام – كماتشو 
في خط الوسط : طارق حامد – محمد عنتر – محمود عبد المنعم كهربا – محمود عبد العزيز – ابراهيم حسن – محمد ابراهيم – عبد الله جمعه – محمد حسن – مصطفى فتحى 
في خط الهجوم :عمر السعيد – يوسف اوباما – حميد أحداد .

بينما حرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق على عقد جلسات للاعبين لتصحيح الأخطاء الفنية ودراسة الفريق المنافس والوقوف على نقاط القوة والضعف وشرح بعض التعليمات الفنيه والخطط التكتيكية لتنفيذها بالمباراة اليوم. 

ويعاني الفريق الأبيض عدة غيابات فى مباراة الداخلية أبرزها الثنائى التونسى فرجانى ساسى وحمدى النقاز لوصولهما للقاهرة، قبل اللقاء بساعات قليلة عقب المشاركة مع نسور قرطاج فى ودية المغرب مساء الثلاثاء، وكذلك محمد عبد الغنى لتعرضه للإيقاف بعد طرده فى مباراة الإنتاج الحربى الأخيرة ومحمود حمدى الونش للإصابة فى العضلة الضامة، خلال معسكر المنتخب الوطنى الأخير لخوض مباراة تونس.

وفي سياق متصل يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية بقيادة علاء عبدالعال مباراة الليلة بعد استكمال استعداداته لمواجهة الزمالك، ويفتقد الداخلية لجهود حسام باولو ومحمد مخلوف لاعبي الفريق، وذلك احترامًا لنظام التعاقدات مع نادي الزمالك، الذي اشترط عدم لعب الثنائي أمام الفريق الأبيض بعد إعارتهما للداخلية، كما يفتقد فريق الداخلية لجهود لاعبه إبراهيم أبو اليزيد.

ويقدم الداخلية نتائج جيدة في الدوري، واستطاع الفريق أن يحتل المركز التاسع برصيد 16 نقطة، بعد أن حقق الانتصار في أربع مباريات وتعادل وخسر مثلهم، وسيخوض الفريق المباراه سعيا لتحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من المتصدر ليحسن من وضعه ويتقدم في جدول الترتيب.
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