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فن

لطيفة تعود لتقديم البرامج مع بداية العام الجديد

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:01 ص
صدى البلد
سمر سعد
تعود الفنانة لطيفة لتقديم البرامج من جديد، حيث انتهت من تسجيل برنامج منوعات وسوف تعرض أولى حلقاته مع بداية العام الجديد على قناة dmc.

من المعروف أن لطيفة أحيت مؤخرا حفلا ناجحا فى دار الأوبرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الأخير.

على جانب آخر، تضع لطيفة حاليا اللمسات النهائية على أحدث أعمالها الغنائية والتى تحمل اسم "إخباري"، لطرحها على طريقة السينجل خلال الأيام القليلة المقبلة، وهى من كلمات الشاعر سعود الشربتلي، وألحان تامر توفيق.
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لطيفة تعود لتقديم البرامج مع بداية العام الجديد

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