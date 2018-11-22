الحماية المدنية تسيطر على حريق أشجار بالقرب من السكة الحديد بسوهاج

تمكن رجال الحماية المدنية في سوهاج، من السيطرة على حريق في عدد من أشجار النخيل، ونباتات الحلفا، بالقرب من شريط السكة الحديد بدائرة مركز البلينا.





كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا بنشوب حريق بكمية من بالهيش بشارع المحطة بندر البلينا، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب حريق بكمية من نباتات الحلفا والهيش على جانب الطريق وامتد لـ 4 أشجار نخيل على بعد 15 مترا من شريط السكة الحديد، وتم السيطرة علي الحريق واخماده دون حدوث إصابات، ورجح أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة عقب سيجارة.



