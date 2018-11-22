عبد الدايم: مؤشرات نجاح مهرجان القاهرة السينمائى تعكس قدرة الشباب على تحمل المسئولية

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة معرض رحلة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بمركز الهناجر للفنون والذي يقام ضمن فعاليات الدورة الأربعين للمهرجان بحضور السيناريست والمنتج محمد حفظى رئيس المهرجان وكوكبة من النجوم منهم حسين فهمى، مصطفى فهمى ولبلبة.





وبعد أن تفقدت عبد الدايم، وحدة سينما vr، أكدت دعم وزارة الثقافة للمهرجان، لافتة إلى أن الدورة الـ 40 صنعت حالة متفردة من الحراك الفنى والثقافى بمصر.





ووصفت المعرض بأنه أحد أشكال تطوير الفعاليات وهو ما تسعى له الادارة الجديدة التى تم تكليفها بالمسئولية، مؤكدة أن المؤشرات الأولية لنجاح هذه الدورة تعكس قدرة الشباب على تحمل المسؤولية وتجاوز الصعوبات.



