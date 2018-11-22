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ثقافة

عبد الدايم: مؤشرات نجاح مهرجان القاهرة السينمائى تعكس قدرة الشباب على تحمل المسئولية

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:53 ص
صدى البلد
طارق موسى
افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة معرض رحلة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بمركز الهناجر للفنون والذي يقام ضمن فعاليات الدورة الأربعين للمهرجان بحضور السيناريست والمنتج محمد حفظى رئيس المهرجان وكوكبة من النجوم منهم حسين فهمى، مصطفى فهمى ولبلبة. 

وبعد أن تفقدت عبد الدايم، وحدة سينما vr، أكدت دعم وزارة الثقافة للمهرجان، لافتة إلى أن الدورة الـ 40 صنعت حالة متفردة من الحراك الفنى والثقافى بمصر.

ووصفت المعرض بأنه أحد أشكال تطوير الفعاليات وهو ما تسعى له الادارة الجديدة التى تم تكليفها بالمسئولية، مؤكدة أن المؤشرات الأولية لنجاح هذه الدورة تعكس قدرة الشباب على تحمل المسؤولية وتجاوز الصعوبات. 

يشار إلى أن معرض رحلة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى يضم عددا ضخما من الصور الفوتوغرافية والوثائق الورقية والمصورة ونماذج من الاصدارات والملصقات المتنوعة ومجسمات من جوائزه الى جانب توثيق للعديد من الاحداث التاريخية التى مرت بمصر منذ ميلاده وخلال 40 عاما.
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