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حوادث

حبس صاحب شركة 4 أيام لنصبه على المواطنين بسوهاج

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:00 ص
صدى البلد
خالد رياض
أمرت النيابة العامة في سوهاج، بحبس صاحب شركة 4 أيام على زمة التحقيقات لحصوله على مليون جنيه من 3 أشخاص بغرض توظيفها في التجارة إلا أنه لم يفِ بوعوده إليهم.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، بورود بلاغ من 3 أشخاص يقيمون دائرة القسم يتهمون فيه صاحب شركة للخدمات والتوريدات بدائرة قسم ثان سوهاج، بالاستيلاء منهم على مبلغ مليون و75 ألف جنيه نظير توظيفها بشركته مقابل نسبة من الأرباح إلا أنه لم يفِ بذلك أو رد المبلغ إليهم، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ.

وبعرض المتهم علي النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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