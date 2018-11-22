محافظ القليوبية: فحص 2 مليونى و218 ألف مواطن فى مبادرة 100 مليون صحة

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، أنه تم فحص مليونى و217 ألفا و931 مواطنا منذ انطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للكشف عن "فيروس سي" والأمراض غير السارية، لتأتي المحافظة فى المقدمة بين المحافظات المشاركة بالمرحلة الأولى بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكد المحافظ أنه تم تجهيز 256 نقطة تمركز بمدن وقرى المحافظة لاستقبال المواطنين للفحص الفوري المبدئي لفيروس سي، بالإضافة إلى توفير 18 مركزًا طبيًا بالمستشفيات لاستكمال الفحص وتلقي العلاج.



ودعا المحافظ المواطنين إلى الحرص على القيام بالكشف على فيروس سي حفاظًا على الصحة العامة ومساعدة المسؤولين، للقضاء على ذلك المرض في أسرع وقت لتصبح مصر خالية منه، مؤكدا أنه بدون متابعة أو علاج سيؤدي إلى مضاعفات خطيرة، حيث إن المستهدف في المحافظة هو 2.9 مليون مواطن.