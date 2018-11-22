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بديل للبروتين والبوتكس.. أفضل 3 وصفات لعلاج تساقط الشعر

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:58 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تعاني الكثيرات من مشكلة تساقط الشعر وخاصة مع تغير فصول السنة وأثناء الحمل والرضاعة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء تقدم خبيرة التجميل حنان الديب أفضل 3 وصفات للحفاظ على الشعر من التساقط.

الوصفة الأولى: بديل البروتين:
المقادير
3 ملاعق بذر كتان

طريقة التحضير:
تغلى بذور الكتان في الماء
تصفى البذور باستخدام القماش أو الشاش
يوضع صافي بذر الكتان على الشعر مباشرة
ارتداء البونيه على الشعر لمدة ساعتين
يشطف الشعر بماء دافئ
يستخدم لمدة 5 أسابيع قبل أن تظهر نتيجته

الوصفة الثانية: البوتكس:
المقادير
3 ملاعق عسل
5 ملاعق لبن أو زبادي

طريقة التحضير:
يوضع الخليط على بعضه ويقلب جيدًا
يوضع على الشعر لمدة ساعة ونحن نرتدي البونيه
غسل الشعر جيدًا بعدها


الوصفة الثالثة: الكيراتين:
المقادير:
صفار بيضة
زيت زيتون
موزة

طريقة التحضير:
ضرب الخليط بالكامل في الخلاط
يوضع على الشعر لمدة ساعتين ونحن نرتدي البونيه
غسل الشعر جيدًا بعد ذلك.
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