بديل للبروتين والبوتكس.. أفضل 3 وصفات لعلاج تساقط الشعر

تعاني الكثيرات من مشكلة تساقط الشعر وخاصة مع تغير فصول السنة وأثناء الحمل والرضاعة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء تقدم خبيرة التجميل حنان الديب أفضل 3 وصفات للحفاظ على الشعر من التساقط.
الوصفة الأولى: بديل البروتين:
المقادير
3 ملاعق بذر كتان
طريقة التحضير:
تغلى بذور الكتان في الماء
تصفى البذور باستخدام القماش أو الشاش
يوضع صافي بذر الكتان على الشعر مباشرة
ارتداء البونيه على الشعر لمدة ساعتين
يشطف الشعر بماء دافئ
يستخدم لمدة 5 أسابيع قبل أن تظهر نتيجته
الوصفة الثانية: البوتكس:
المقادير
3 ملاعق عسل
5 ملاعق لبن أو زبادي
طريقة التحضير:
يوضع الخليط على بعضه ويقلب جيدًا
يوضع على الشعر لمدة ساعة ونحن نرتدي البونيه
غسل الشعر جيدًا بعدها
الوصفة الثالثة: الكيراتين:
المقادير:
صفار بيضة
زيت زيتون
موزة
طريقة التحضير:
ضرب الخليط بالكامل في الخلاط
يوضع على الشعر لمدة ساعتين ونحن نرتدي البونيه
غسل الشعر جيدًا بعد ذلك.
الوصفة الأولى: بديل البروتين:
المقادير
3 ملاعق بذر كتان
طريقة التحضير:
تغلى بذور الكتان في الماء
تصفى البذور باستخدام القماش أو الشاش
يوضع صافي بذر الكتان على الشعر مباشرة
ارتداء البونيه على الشعر لمدة ساعتين
يشطف الشعر بماء دافئ
يستخدم لمدة 5 أسابيع قبل أن تظهر نتيجته
الوصفة الثانية: البوتكس:
المقادير
3 ملاعق عسل
5 ملاعق لبن أو زبادي
طريقة التحضير:
يوضع الخليط على بعضه ويقلب جيدًا
يوضع على الشعر لمدة ساعة ونحن نرتدي البونيه
غسل الشعر جيدًا بعدها
الوصفة الثالثة: الكيراتين:
المقادير:
صفار بيضة
زيت زيتون
موزة
طريقة التحضير:
ضرب الخليط بالكامل في الخلاط
يوضع على الشعر لمدة ساعتين ونحن نرتدي البونيه
غسل الشعر جيدًا بعد ذلك.