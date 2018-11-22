بديل للبروتين والبوتكس.. أفضل 3 وصفات لعلاج تساقط الشعر

تعاني الكثيرات من مشكلة تساقط الشعر وخاصة مع تغير فصول السنة وأثناء الحمل والرضاعة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء تقدم خبيرة التجميل حنان الديب أفضل 3 وصفات للحفاظ على الشعر من التساقط.



الوصفة الأولى: بديل البروتين:

المقادير

3 ملاعق بذر كتان



طريقة التحضير:

تغلى بذور الكتان في الماء

تصفى البذور باستخدام القماش أو الشاش

يوضع صافي بذر الكتان على الشعر مباشرة

ارتداء البونيه على الشعر لمدة ساعتين

يشطف الشعر بماء دافئ

يستخدم لمدة 5 أسابيع قبل أن تظهر نتيجته



الوصفة الثانية: البوتكس:

المقادير

3 ملاعق عسل

5 ملاعق لبن أو زبادي



طريقة التحضير:

يوضع الخليط على بعضه ويقلب جيدًا

يوضع على الشعر لمدة ساعة ونحن نرتدي البونيه

غسل الشعر جيدًا بعدها





الوصفة الثالثة: الكيراتين:

المقادير:

صفار بيضة

زيت زيتون

موزة



طريقة التحضير:

ضرب الخليط بالكامل في الخلاط

يوضع على الشعر لمدة ساعتين ونحن نرتدي البونيه

غسل الشعر جيدًا بعد ذلك.