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مرأة

احذرى 6 أسباب تؤدى إلى ارتفاع الكوليسترول فى الدم

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:13 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
انتشر فى الآونة الأخيرة معاناة الكثير من الأشخاص من مشكلة ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم، ويرجع ذلك لعدة أسباب.

وقال الدكتور أحمد سند استشارى أمراض الكلى والسكر إن هناك عدة عادات أو أسباب مرضية تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وهي:

• عوامل وراثية، تحدث من خلال وراثة نسبة عالية من الكوليسترول في الدم، من خلال أحد أفراد الأسرة.

• زيادة الوزن، ما يتسبب في ترسب الدهون على الشرايين مما يقلل من نسبة تدفق الدم، ويؤدي إلى الإصابة بالأمراض القلبية.

• تناول الأطعمة التي تزيد من نسبة الكوليسترول الضار.

• عدم ممارسة الحركة والتمارين الرياضية يؤثر على جسمك.

• التدخين والذي يسبب زيادة في نسبة الكوليسترول.

• الأشخاص الذين يعانون من السكري ومن ارتفاع ضغط الدم، يعانون من كوليسترول مرتفع.
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