جدول ترتيب الدوري المصري.. الزمالك في الصدارة والأهلي يحتل الـ 18

تستكمل، اليوم الخميس، فعاليات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري الممتاز، وذلك بمواجهة بين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ومنافسه فريق الداخلية وذلك في تمام السابعة مساءً باستاد بتروسبورت.



وشهدت الجولة الخامسة عشر العديد من المفاجئات والعديد من الأحداث والتي كان على رأسها خسارة المصري البورسعيدي من نادي حرس الحدود بثلاثية نظيفة وإعلان رحيل المدير الفني ميمي عبدالرازق.



كما واصل فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي عروضه السيئة بهزيمة من الانتاج الحربي بهدفين مقابل هدف، وهو ما أشعل النيران داخل النادي الذي يعيش لحظة من أسوأ لحظاته على مر التاريخ.



وبعد نهاية منافسات، أمس الأربعاء، ظل فريق الزمالك على صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة، منتظر مباراته اليوم، بينما يأتي في المركز الثاني بيراميدز برصيد 23 نقطة، وفي المركز الثالث مصر المقاصة برصيد 23 نقطة، وفي المركز الرابع الانتاج الحربي برصيد 22 نقطة، والأهلي في المركز الـ 18.