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محافظات

صيانة شاملة لمحطة مياه الضبعية بالأقصر.. صور

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:12 ص
صيانة شاملة لمحطة
صيانة شاملة لمحطة مياه الضبعية
شمس يونس
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أنه فى إطار توجيهات اللواء المهندس محمد يحيى كمال سليمان بالمتابعة الدورية لمحطات مياه الشرب والاهتمام بالصيانة الدورية للمحطات وأعمال التطهير والتعقيم لمراحل المحطات، تم عمل صيانة شاملة لمحطة مياه الضبعية النقالي، وكذلك أعمال تطهير وتعقيم لمراحل المحطة والخزان وحتى يتم ضخ مياه ذات جودة عالية للمواطنين.

وتمت تلك الأعمال تحت إشراف مصطفى محمد مدير إدارة القرنة، وكل من الكيميائي محمد فوزي مدير المعمل، والكيميائي مينا ثروت، وبمتابعة الكيميائي أحمد رشدي أحمد مدير عام ضبط الجودة، والكيميائي حسان سعدي مدير عام المعامل.

صيانة شاملة لمحطة مياه الضبعية بالأقصر.. صور
صيانة شاملة لمحطة مياه الضبعية بالأقصر.. صور
صيانة شاملة لمحطة مياه الضبعية بالأقصر.. صور
صيانة شاملة لمحطة مياه الضبعية بالأقصر.. صور
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