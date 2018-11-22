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أخبار العالم

مجلس وزراء العدل العرب يوصي برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:54 ص
اجتماع وزراء العدل
اجتماع وزراء العدل العرب
وكالات
أعلن وزير العدل الأردني الدكتور بسام التلهومي أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب أوصى بالإجماع برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تمهيدا لإصدار قرار بشأنه في اجتماع الدورة (34) لمجلس وزراء العدل العرب المزمع عقده غدًا بالخرطوم.

وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في وقت تشهد فيه الدول العربية حالة من الالتئام والتنسيق والتوافق، مؤكدا أن التحديات التي تواجه الأمة العربية تتطلب الوحدة.

وتابع أن مجلس وزراء العدل العرب معني بمناقشة العديد من الموضوعات التي تم عرضها اليوم على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب التي تأتي من باب التنسيق المشترك بين وزراء العدل بالدول العربية المعنية والمشاركة في هذه الدورة.

وأضاف أن أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال اجتماع المكتب التنفيذي هي إيجاد صيغ مشتركة لقوانين تسترشد بها الدول العربية في تشريعاتها الوطنية والاتفاقيات العربية المشتركة في العديد من المجالات التي من بينها مواجهة الإرهاب والمسائل المتعلقة بجرائم الانترنت والتكنولوجيا.
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