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اقتصاد

الغرفة الفرنسية تستضيف وزير التجارة والصناعة الأحد المقبل

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 10:36 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
تستضيف غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وذلك يوم الأحد القادم 25 نوفمبر 2018 بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

من المنتظر أن يتحدث الوزير عن أهم المشاريع والتطورات التى طرأت على الوزارة وأيضًا استراتيجية العمل والرؤية المستقبلية التى تتبناها الوزارة خلال المرحلة المقبلة بهدف تطوير قطاع الصناعة فى مصر وتعزيز مساهمته فى الاقتصاد القومى.

وسوف يستعرض خطط الوزارة لتعزيز التبادل التجارى بين مصر ومختلف دول العالم، لاسيما فرنسا وزيادة الصادرات المصرية وتعظيم الاستفادة مما يتوافر من المنتجات المصرية.
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