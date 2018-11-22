المصري ينتظر موافقة ميدو لتهدئة غضب الجماهير



وبالفعل بدأ أحد أعضاء المجلس التواصل مع أحمد حسام ميدو، والذي بدوره طالب بوقت من أجل دراسة عرض المصري، ولكن ينتظر المجلس قراره اليوم.



ومن المقرر أن يكثف النادي المصري مفاوضاته مع أحمد حسام ميدو اليوم الخميس، وذلك نظرًا لأن المجلس يبحث عن إجراء قرار سريع من أجل تهدئة موجة غضب الجماهير الواقعة عليهم من الهزيمة أمس على يد حرس الحدود.





ويجدر الإشارة إلى أن فريق المصري البورسعيدي تعرض للهزيمة بثلاثة أهداف دون رد بالمباراة التي أقيمت أمس الأربعاء في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر.

واستقر المجلس بقيادة سمير حلبية على توجيه الشكر لميمي عبدالرازق، والتفاوض مع المدير الفني السابق ونجم الزمالك أحمد حسام ميدو، لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.