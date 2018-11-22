ضبط 28 طن أسمدة مدعمة وأرز قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

تمكن رجال إدارة مباحث التموين بالبحيرة خلال حملة للتصدى لتجار السوق السوداء ومهربى السلع المدعمة وتجار الكسب غير المشروع، من ضبط 18 طن أسمدة زراعية مدعمة خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعى و10 اطنان أرز مخزون، تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من العقيد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين يفيد بضبط كل من "هانى .ع.ا" 45 سنة صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية كائن مدينة وادى النطرون لقيامه بتجميع أسمدة زراعية مدعمة خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعى المخصصة للتوزيع على المزارعين بنظام الحيازات الزراعيه والمحظور تداولها بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وضُبط بحوزته كمية (18) طن أسمدة زراعية مدعمة.



و"عبدالرؤوف .ع.ع" 63 سنة، تاجر حبوب وصاحب مخزن حبوب كائن قرية البرنوجى بمركز دمنهور، لقيامه بحيازة وتخزين كميات من الأرز الشعير بالمخزن الخاص به وحبسها عن التداول بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء أو تصديرها فى أوقات أخرى، مستفيدًا من فارق الأسعار محققا أرباحا غير مشروعة وضُبط بحوزته كمية (10) اطنان أرز شعير.



وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.