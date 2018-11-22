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حوادث

ضبط 1847 حكما قضائيا و2106 مخالفات مرورية متنوعة بالبحيرة

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 10:50 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، وبتوجيهات اللواء محمد هندى مدير المباحث، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام والعناصر الإجرامية ولضبط الشارع البحراوى بدائرة مراكز وأقسام المديرية.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 1847 حكما قضائيا و3675 غرامة و2106 مخالفات مرورية متنوعة، ما بين "قيادة دون رخصة، والسير في الممنوع، والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، وسير عكس الاتجاه المعاكس".

كما تمكنت الحملة فى مجال الاشغالات من رفع وإزالة 2130 حالة إشغال طريق ثابتة ومتحركة ورفع 8 مخالفات نظافة وإيقاف 3 حالات بناء مخالف.. وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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