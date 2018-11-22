عفت جوهر: التعليم الفندقي سيواكب النظام العالمي في 2019.. فيديو

أكد عفت جوهر، مدير الإدارة العامة للنظام الفندقي بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل على تطوير التعليم الفني منذ سنوات عديدة، والفترة الحالية تشهد جهودا ملموسة، لافتا إلى أن البنية التحتية للتعليم الفندقى جاهزة، حيث تم التعاقد على أحدث المعدات.



وأضاف جوهر فى لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التعليم الفندقي سيواكب النظام العالمى في العام المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة تنظم المسابقات بين الطلبة؛ لخلق روح التنافس فيما بينهم وصقل مهاراتهم.



وأوضح أن مسابقة "شيف المستقبل"؛ تدشن معسكرا بحضور أكثر من 75 طالبا، لافتا إلى أنه سيتم تدريب الطلبة نظريا وعمليا لحين بدء المسابقة.