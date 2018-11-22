اقتصادية النواب: المواطن سيشعر بنتائج الإصلاح في غضون 3 سنوات.. فيديو

قالت بسنت فهمى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المتابعة الدورية للرئيس عبد الفتاح السيسي للأمور المالية والنقدية للدولة هام جدًا، والتى أدت إلى النمو الاقتصادي وزيادة الناتج القومي الإجمالي مما أسفر عن انخفاض معدل البطالة.



وأضافت "فهمى"خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" والمذاع عبر فضائية "دى إم سي"، اليوم، الخميس، أن كل المؤشرات تدل على أن الخطة الاقتصادية التى تتبعها مصر تؤكد نجاحها مما ينعكس على الاقتصاد الحقيقى، والذى يمس الحياة اليومية للمواطن.



ونوهت "عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب" إلى أن المواطن المصري سيجنى ثمار هذا الإصلاح الاقتصادي ما بين عام إلى 3 أعوام.

