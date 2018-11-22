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أخبار العالم

وزارة الداخلية الفرنسية تدين الاحتجاجات في جزيرة لا ريونيون

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 10:39 ص
صدى البلد
أ ش أ
أدانت وزارة الداخلية الفرنسية، الاحتجاجات التي وقعت في جزيرة "لا ريونيون"، أحد أقاليم ما وراء البحار الفرنسية؛ اعتراضًا على زيادة الضرائب المفروضة على الوقود.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الخميس أن المتظاهرين أغلقوا الطرق المؤدية إلى مستودعات النفط؛ احتجاجًا على زيادة الضرائب على الوقود.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا إلى الحوار؛ لتهدئة التوترات التي نشبت عقب احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، ووعد بتوفير إعانات مالية للأسر ذات الدخل المنخفض؛ لكي تتمكن من شراء سيارات صديقة للبيئة، أو تحويل أنظمة التدفئة في منازلهم إلى طاقة نظيفة.
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