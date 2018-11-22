شهادة أمريكية: انتعاشة غير مسبوقة في السياحة المصرية

كشفت مجلة "هوتيل مانجمينت" الأمريكية، والمتخصصة في أخبار السياحة العالمية، أن مصر تشهد انتعاشة غير مسبوقة في قطاع السياحة وعدد حجوزات الفنادق، مشيرةً إلى أن الاستتاب الأمني الذي تشهده البلاد وفر مناخًا مناسبًا للسياح الأجانب.





وقالت المجلة، في تقرير نشرته، اليوم الخميس، إن شركة "ترافكو جروب" السياحية الأمريكية، أكدت أن إيرادات قطاع السياحة المصر قفز في النصف الأول من عام 2018 بنسبة 77% لتصل بما يعادل 4.8 مليار دولار.



