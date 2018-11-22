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أخبار العالم

شهادة أمريكية: انتعاشة غير مسبوقة في السياحة المصرية

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 10:38 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قسم الخارجي
كشفت مجلة "هوتيل مانجمينت" الأمريكية، والمتخصصة في أخبار السياحة العالمية، أن مصر تشهد انتعاشة غير مسبوقة في قطاع السياحة وعدد حجوزات الفنادق، مشيرةً إلى أن الاستتاب الأمني الذي تشهده البلاد وفر مناخًا مناسبًا للسياح الأجانب. 

وقالت المجلة، في تقرير نشرته، اليوم الخميس، إن شركة "ترافكو جروب" السياحية الأمريكية، أكدت أن إيرادات قطاع السياحة المصر قفز في النصف الأول من عام 2018 بنسبة 77% لتصل بما يعادل 4.8 مليار دولار.

وأشارت المجلة إلى أن روسيا قد قامت بوقف رحلاتها الجوية المتجهة إلى مصر قبل ثلاث سنوات، ذلك بسبب هجوم إرهابي أدى إلى إسقاط طائرة روسية، لكن لم تحدث أي هجمات كبرى على قطاع السياحة منذ أكثر من عام، واستأنفت روسيا رحلاتها إلى القاهرة في أبريل، رغم أنها لم تصرح بعد لطائراتها بالهبوط في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.
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