علماء صينيون يحققون اختراقا في الطباعة بدون حبر

حقق فريق بحثي صيني برئاسة البروفيسور في جامعة جيلين "تشانغ شياو آن" اختراقا في مجال الطباعة بدون حبر، ما يسهم في خفض التكاليف واقتراب التكنولوجيا من الاستخدام اليومي.



وقال البروفيسور شياو آن –في تصريحات اليوم- إن الفريق البحثي اعتمد على نظام التلوين عبر الصبغ متغير اللون بعد اتمام عملية التحميض، بحيث يمكن أن يستخدم الصبغ الذي يباع في السوق حاليا دون حاجة لإنتاج ورق معقد.



وأضاف أنه يمكن للرموز المطبوعة أن تحتفظ بلونها خلال بضعة أشهر حتى نصف السنة، كما يمكن إزالتها عبر تسخين الطباعة من أجل تحقيق الاستخدام المدور للورق.



يشار إلى أن تكنولوجيا الطباعة بدون حبر هي تكنولوجيا تعتمد على استخدام الماء بدلا من الحبر، ويرتكز جوهر هذه التكنولوجيا على الورق المطبوع الذي يتمتع بميزة تغير اللون بعد تغلغل المياه فيه، غير أنه كان من الصعب التوسع في استخدام الألوان خاصة اللون الأسود