الاتحاد الجزائرى يصدم حكم لقاء الأهلى والترجى المتهم بالرشوة

استبعدت لجنة الحكام الجزائرية، برئاسة محمد غوتى، الحكم الدولي مهدي عبيد شارف، من إدارة أية مباراة فى الجولة السادسة عشر من المسابقة المحلية.



وكانت لجنة انضباط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف قررت إيقاف الحكم الجزائرى وإحالته الى التحقيق، بداعى شبهة تحيز ورشوة فى مباراة الأهلى والترجي فى ذهاب نهائي دورى أبطال أفريقيا.



ويرى المتابعون فى الوسط الرياضى بالجزائر أن استبعاد مهدى عبيد من إدارة المباريات يأتى فى إطار العقاب المحلى والانتظار لحين مثوله الى التحقيق فى الكاف وثبوت براءته من عدمها.



يذكر أن لجنة انضباط الكاف قررت إيقاف الحكم الزامبى سيكازوي وإحالته للتحقيق بداعى شبهة فساد ورشوة فى مباراة الترجى وأول أغسطس، التى أقيمت فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.