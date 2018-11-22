سقوط حفار على سيارتين يتسبب فى إصابة 6 أشخاص بالغردقة.. صور

أصيب 6 أشخاص بمدينة الغردقة، وذلك بعد سقوط حفار من على مقطورة على سيارتين بطريق سينزو، وتم نقل المصابين الى مستشفيات الغردقة وتولت النيابة التحقيق.



كان قد تلقى الدكتور بدوى سعيد مدير مرفق اسعاف البحر الأحمر، إخطار بسقوط حفار على سيارتين ملاكى بطريق سينزو قبل كمين الغردقة الجنوبى، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بينهم 2 حالتهم خطيرة، وتم الدفع بـ4 سيارات الى موقع الحادث، ونقل المصابين الى مستشفى الغردقة.

