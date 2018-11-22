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أخبار العالم

مقتل 5 طلاب في انفجار عبوة ناسفة بمدينة الموصل شمالي العراق

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 10:46 ص
صدى البلد
أ ش أ
أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم "الخميس"، بمقتل 5 طلاب نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارة كانت تقلهم إلى المدرسة في ناحية الشورة بمدينة الموصل شمالي العراق.

وقال المصدر، وفقا لما ذكرته قناة "لإخبارية" العراقية، إن مجموعة من الطلاب كانوا يستقلون سيارة، وفي طريقهم إلى المدرسة لقوا حتفهم بعد انفجار عبوة ناسفة"، مضيفا أن عدد القتلى خمسة، ولا توجد أنباء حتي الأن عن وجود مصابين.

وشهدت الموصل في الأيام الأخيرة بعض الأحداث الأمنية بتفجير عبوات ناسفة وسيارات مفخخة، منذ تحريرها عام 2017.
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