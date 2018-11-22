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حوادث

براءة أمين صندوق النادى الأهلى السابق من تهمة الغش التجارى

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 10:49 ص
الدكتور محمود سالم
الدكتور محمود سالم باجنيد أمين صندوق النادى الأهلى السابق
قضت محكمة جنح الدقي ببراءة الدكتور محمود عمر سالم باجنيد، أمين صندوق النادى الأهلى السابق، من تهمة قيامه بخداع المجنى عليه خالد محمد السيد عبدالفتاح، والمتعاقد معه باستيراد جهاز طبى "رنين مغناطيسي"، تبين أنه مجهول المصدر وغير صالح للاستخدام.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وتقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من قسم الهندسة الطبية بجامعة القاهرة، تبين أنه لا يوجد غش تجارى فى الجهاز المستورد من قبل شركة الدكتور محمود عمر سالم، بالاضافة إلى أن الجهاز المشار إليه موضوع الدعوى جديد وليس مستعملا.

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