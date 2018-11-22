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أخبار العالم

قلق صيني من اقتراح أمريكي بفرض رقابة على صادرات التكنولوجيا

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 10:47 ص
قاو فنج المتحدث باسم
قاو فنج المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية
رويترز
قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، إن الصين تقيم التأثير المحتمل لاقتراح أمريكي بزيادة الرقابة على صادرات التكنولوجيا وستتخذ الخطوات الضرورية لحماية المصالح المشروعة للشركات الصينية.

وكانت الحكومة الأمريكية اقترحت، يوم الاثنين الماضي، تشديد فحص صادرات التكنولوجيا في 14 مجالا رئيسيا من مجالات التكنولوجيا الفائقة تشمل الذكاء الصناعي وتكنولوجيا معالج البيانات متناهي الصغر في خطوة يرى الكثير من المحللين أنها تستهدف الصين مباشرة.

وذكرت وثيقة منشورة في السجل الفيدرالي للحكومة الأمريكية أن فترة استطلاع عام للرأي على اقتراح ضم هذه القطاعات لنظام أوسع نطاقا لمراقبة الصادرات مستمرة وتنتهي في 19 من ديسمبر المقبل.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، إن الصين فشلت في تغيير ممارساتها "المجحفة" مركز النزاع التجاري بين البلدين مما يزيد التوترات قبيل اجتماع رفيع المستوى في الشهر الجاري بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج.

وصدرت هذه النتائج في تحديث لتحقيق أجراه الممثل التجاري الأمريكي بموجب "المادة 301" بشأن سياسات الصين المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا التي أدت لفرض رسوم جمركية أمريكية على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار جرى زيادتها في وقت لاحق إلى 250 مليار دولار.

وقال قاو فنج المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية في مؤتمر صحفي أسبوعي إن الصين تشعر بقلق بالغ بشأن التقرير الجديد المتعلق بالمادة 301.

وأضاف أن الصين لن تقبل اتهامات "لا أساس لها".
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