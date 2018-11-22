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اقتصاد

ارتفاع مؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات اليوم

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 10:50 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهابة جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.


وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.68%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.36%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.19%.
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