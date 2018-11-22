محمد أبو النضر دافنشي طب الأزهر.. حكاية طبيب بدرجة فنان أبهر رواد موقع فيسبوك.. صور

محمد أبو النضر حكاية شاب مصري فنان أبدعت أنامله الرسم باحترافية تقترب من احترافية عمالقة الفن العالميين أمثال دافنشي وغيرهم، شغفه بالرسم دفعه لتنمية موهبته وقضاء الكثير من الوقت في رسم لوحات تعبر عن الطبيعة ومختارات من الحياة اليومية وشخصيات عالمية شهيرة.





يدرس أبو النضر في الفرقة الخامسة في كلية طب الأزهر، أطلق عليه زملاؤه لقب "الفنان"، ونالت أعماله إعجاب الآلاف على صفحات موقع التواصل الاجتماعى.

يروي "محمد أبوالنضر" لـ"صدى البلد" عن بداية موهبته وتدرجها فيقول، إن هذه الموهبة بدأت معه منذ المرحلة الابتدائية في بلدته قرية جماجمون مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فكان يحب الرسم ولاحظ مدرس الرسم بالمدرسة هذه الموهبة فيه وبدأ يشجعه على المواصلة وإنماء موهبته، كما لاحظ ذلك والديه أيضاً فبدآ في تشجيعه أيضاً ولم ينهراه، بل على العكس قاما بشراء أدوات الرسم والألوان له، فاستمر في الرسم على كل ما يقابله لدرجة أنه قام بالرسم على جدران المنزل نفسه.





ويضيف "محمد" أنه استمر في إنماء موهبته تلك حتى المرحلة الثانوية وتحديدا حتى الصف الثاني الثانوي، إلا أنه ابتعد عن الرسم قرابة الأربع أعوام، وتحديدا من الصف الثالث الثانوي حتى الفرقة الثالثة من كلية الطب، إلا أنه ودون أن يشعر وجد نفسه يمسك بالقلم ويقوم بالرسم مرة أخرى، وعندما شعر أهله برجوعه مرة أخرى لموهبته ساعدوه، وقامت أخته بشراء أدوات الرسم التي يحتاجها بالرغم من تكلفتها العالية وبالرغم من أنها أصغر منه سنا.





وعن أكثر من قام بتشجيعه على إثقال موهبته يقول الطبيب الفنان، إن والديه وأخته وزملاءه بكلية الطب وأستاذ له في اللغة الإنجليزية اسمه الأستاذ عبدالصمد خليل هم أكثر من شجعوه فكان أستاذه يكرر له جملة معينة كانت سببا كبيرا في تشجيعه عندما كان يقول له "يا بني مصر مليانة دكاترة لكن مافيهاش فنانين كتير"، الأمر الذي جعله يتابع كبار الرسامين الذين تصل براعة رسومهم لدرجة أنها تظهر وكأنها صور طبيعية، فكان الأمر تحدياً بالنسبة له وأراد أن يصل لمثل هذا المستوى من الإتقان.







وبسؤاله عن إمكانية تركة كلية الطب والتفرغ للرسم، أكد "أبو النضر" أن هذا الأمر لم يفكر فيه على الإطلاق، فهو لا يريد ترك كلية الطب خاصة أنها كانت رغبة والديه بالرغم من أنه كان يرغب في الالتحاق بكلية الهندسة لحبه للرسم، لكنه دخل كلية الطب تقديراً واحتراماً لوالديه، إضافة إلى أن مهنة الطب من أسمى المهن من الناحية الإنسانية.





وبالنسبة لطرق الرسم التي ينتهجها في رسوماته أشار إلى أنه يقوم بالرسم بالأقلام الرصاص والجاف والفحم والألوان الخشب وطريقة الرسم بالنقط dots art، هذا بالإضافة إلى طرق أخرى عديدة.





ويضيف "محمد" أن سبب شهرته الحالية في جامعة الأزهر يرجع إلى صديقة أخته التي أرسلت بعض رسوماته إلى إحدى المسئولات عن النشاط الفني بالجامعة في الوقت الذي كانت توجد فيه مسابقة خاصة بالرسم لاختيار المواهب، وبمجرد أن رأت مسئولة الأنشطة الفنية تلك الرسومات اختارته مباشرة دون أي اختبارات، فكان هذا سبباً في التعرف على خبراء في الفنون التشكيلية والاستفادة من خبراتهم، كما شارك في العديد من المسابقات باسم الجامعة وشارك في "أسبوع شباب المدن" بالسويس وحصل على المركز الأول على إحدى اللوحات التي قام برسمها، كما شارك باسم الأزهر في "معرض الأزهر للفن والإبداع"، كما أنه يستعد حاليًا للمشاركة في مسابقة "إبداع" الموسم السابع على مستوى الوطن العربي.