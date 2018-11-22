صبحي: خطة استثمارية لإدارة أصول ومنشآت وزارة الشباب والرياضة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالقطاعين الرياضي والشبابي، وتنمية الموارد وتحويل الرياضة الي صناعة جاذبة لرؤوس الاموال، والاهتمام بالشباب كركيزة أساسية في بناء ودعم الدولة المصرية.



أوضح وزير الشباب والرياضة، بأن هناك خطة استثمارية لإدارة أصول ومنشآت وزارة الشباب الرياضة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ودعم الشباب بشكل كامل وفي مختلف القطاعات، والتأكيد على بناء المواطن، مشيرا الي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل علي وضع كافة البرامج والخطط التنفيذية للمساهمة في بناء الشباب في مختلف الجوانب العقلية والبدنية والاجتماعية وفق رؤية واستراتيجية بناء الإنسان التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة، مؤكدا على انحياز الدولة للشباب وهو ما ظهر جليا في الفترة الماضية من خلال مؤتمرات الشباب وخاصة منتدي شباب العالم الذي عُقد بشرم الشيخ مطلع الشهر الجاري.



وأضاف الدكتور أشرف صبحي، أن وزارة الشباب والرياضة تعمل حاليًا على تنفيذ التوصيات التي خرج بها منتدي شباب العالم وكذلك بحث أبرز التحديات والقضايا التي تواجه الشباب بالقارة الأفريقية تزامننًا مع اعلان السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "أسوان عاصمة الشباب الافريقي لعام 2019"