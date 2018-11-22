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فن

محمد صبحي يشعل تويتر بعد تصريحاته الجريئة

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:24 م
صدى البلد
منار نور
حل الفنان محمد صبحي ضيفًا على برنامج "كل يوم" للإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية "أون إي"، حيث صرح صبحي خلال اللقاء بعدد من التصريحات الجريئة، لذلك دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #محمد_صبحى وتصدر قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت تصريحات "صبحي": "الإسفاف الفني موجود في كل العصور منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وتحدث عن أشرف عبد الباقي الذي قال إن محمد صبحي يتحكم في ممثليه، ورد عليه قائلا: "إحنا مش في قهوة، لكن إحنا بنبني مصير بلد، وأنا خرَّجت للمسرح 277 فنانًا".

وجاءت تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "ده راجل محترم وانا بحب اتفرج على أجزاء من مسلسل أبناء ونيس".

وغرد آخر "#محمد_صبحي فنان رائع وعظيم ومحترم وواعي، فنان يعمل على الارتقاء بالذوق العام والفكر العام".
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