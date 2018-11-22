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مياه مصرف الوادي بالفيوم تغمر الأراضي بسبب صخرة جبلية.. صور

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:34 م
مصرف الوادي بالفيوم
مصرف الوادي بالفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
أرسل العشرات من المزارعين وبعض أصحاب المزارع السمكية بمنطقة الوادى بمركز ابشواى يستغيثون من سقوط صخرة من جبل الوادى بمركز أبشواى بمحافظة الفيوم فى مصرف الوادى الى حدوث فيضان بالأراضي المحيطة بزمام قرية العلوية وانهيار بعض المزارع السمكية وهروب أسماك هذه المزارع من البورى والبلطى فى مياه الوادى وتدمير بعض الزراعات من القمح والبرسيم .

يقول نور أبو غالية صاحب مزرعة أسماك على مساحة 8 أفدنة بمنطقة الوادى بزمام العلوية: فوجئنا بانهيار كتلة صخرية كبيرة على الأرض لتسقط فى منتصف مياه بحر الوادى مما تسبب فى ارتفاع منسوب مياه الوادى التى صفت على المزراع السمكية فدمرتها وهرب السمك الى مصرف الوادى بالمزرعة التى امتلكها، حيث هرب حوالى 8 أطنان من أسماك اليورى مع مياه الوادى عقب سقوط الصخرة المدمرة من جبل الوادى .

ويضيف أحمد محمود –فلاح:  نحمد الله سبحانه وتعالى أن سقوط الصخرة العملاقة فى مياه الوادى، لم يكن متواجداً أسفل الصخرة أى فلاح .

وأشار محمود إلى أن سقوط الصخرة فى مياه الوادى أدى إلى حدوث فيضانات للمياه وإغراق بعض الاراضى المنزرعة بالقمح والبرسيم , وتدمير بعض المزارع السمكية. 

ويطالب عويس مرزوق فلاح، مديرية رى الفيوم بسرعة إرسال حفار لرفع الصخرة من وسط مياه الوادى حرصًا على عدم غرق أراض أخرى. 

جدير بالذكر أن موقع "صدى البلد" الإخباري يقدم خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360. 

مياه مصرف الوادي بالفيوم تغمر الأراضي بسبب صخرة جبلية.. صور
مياه مصرف الوادي بالفيوم تغمر الأراضي بسبب صخرة جبلية.. صور
مياه مصرف الوادي بالفيوم تغمر الأراضي بسبب صخرة جبلية.. صور
مياه مصرف الوادي بالفيوم تغمر الأراضي بسبب صخرة جبلية.. صور
مياه مصرف الوادي بالفيوم تغمر الأراضي بسبب صخرة جبلية.. صور
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