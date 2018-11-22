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رياضة

صبحي يؤكد على التعاون الكامل مع جهاز الرياضة لدعم أبطال مصر الرياضيين

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:29 م
صدى البلد
ريهام بكير
استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء حازم على إبراهيم رئيس جهاز الرياضة العسكري بديوان عام الوزارة.

تناول اللقاء سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والقوات المسلحة في الفترة القادمة انطلاقا ً من المسئولية المجتمعية المشتركة بين الوزارة والقوات المسلحة في خدمة القطاع الرياضي.

وأكد صبحي على أن وزارة الشباب والرياضة تتعاون مع القوات المسلحة في كافة المشاريع التي تنفذها الوزارة مثل مشروع الموهبة الرياضية والبطل الأوليمبي من خلال توسيع واستغلال مراكز التدريب الخاصة بالمؤسسة العسكرية لاستكمال التعاون بين الجهتين في تدريب واعداد الابطال الرياضيين المتوقع مشاركتهم في أولمبياد طوكيو 2020.

كما تم مناقشة خطة استضافة مصر لبطولة العالم العسكرية لكرة القدم التي من المقرر اقامتها مطلع عام 2021م مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة ستتعاون مع جهاز الرياضة العسكري في تقديم الدعم اللازم للبطولة على صعيد النواحي التنظيمية وذلك لإنجاح البطولة وظهور مصر بصورة مشرفة أمام العالم.
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