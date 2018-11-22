شاهد.. وكيل تعليم الفيوم يبحث 8 شكاوى في اللقاء الجماهيري

عقد محمد عبدالله، وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، اللقاء الجماهيري (خدمة المواطنين) بمركز مصادر التعلم بديوان المديرية.



وأوضح بيان، اليوم، الخميس، أن اللقاء عُقد لبحث الشكاوى المقدمة من العاملين بالتربية والتعليم وأولياء الأمور بمحافظة الفيوم، ومناقشتها مع الشاكى بشخصه لتوجيهها التوجيه الأمثل لحل الشكوى.



وبلغ عدد الشكاوى المقدمة 8 شكاوى، حيث تم بحثها جميعا، وقرر وكيل المديرية، اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل شكوى، خلال اللقاء، وذلك بحضور قيادات المديرية، وخدمة المواطنين والعلاقات العامة بالمديرية.