حكم بيع السيارة وهي مؤجرة

ورد سؤال للشيخ بلال خضر، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، يقول صاحبه «مستأجر لعين هل يصح لصاحب العين أن يبعها وهى عندى فى إيجار؟».



وأجاب خضر، قائلاً " أنه يجوز أن يبع هذا المالك لهذه السلعة بشرط أن يعلمك أنه باع هذا الشيء بانتقال الإيجار من الشخص الذى كان يملك إلى الشخص الذى اشترى فيجوز البيع بهذا الشرط.



وأشار إلى أنه يجوز بيع العين المستأجرة بشرط أن تكون العين موجودة فى يد المستأجر، ويجيزها المستأجر ويكمل الإجارة فى المدة المحددة ولا يصح للمؤجر أن يفسخ العقد دون أن يعلم المستأجر.