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رياضة

الدرندلي: الأهلي قادر على تحقيق نتيجة طيبة أمام الوصل

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:11 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد خالد الدرندلي، أمين صندوق الأهلي، ورئيس بعثة فريق كرة القدم بالإمارات، ثقته الكبيرة في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة طيبة في مباراة الوصل الإماراتي في إياب دور الـ16 لبطولة زايد للأندية الأبطال، مشيرا إلى أن لاعبي الأهلي يعلمون جيدا مدى صعوبة الموقف وقادرون على تخطيه وإسعاد الجماهير الغفيرة سواء في مصر أو الإمارات.

وشدد الدرندلي، على أنه لمس حالة من الجدية والإصرار على وجوه اللاعبين خلال اليومين الماضيين، والجميع عازم على تحقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية للبطولة.

وأضاف رئيس بعثة الأهلي أن الأمور تسير بصورة جيدة للغاية، وهناك دعم كبير من جانب جماهير الأهلي الموجودة في الإمارات والتي حرصت على مساندة الفريق خلال تدريباته الأخيرة، وطالبت اللاعبين بضرورة الفوز على الوصل والتأهل للدور التالي.

وقال إنه رغم الظروف التي يمر بها الفريق، إلا إن الأهلي يبقى دائما هو الأهلي ولا يعرف لاعبوه سوى الفوز وتحقيق البطولات، ومهما واجه من عثرات، فإنه دائما ما ينهض من كبوته أكثر قوة.
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