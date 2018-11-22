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رياضة

الجهاز الفنى للأهلى: أزارو جاهز لمواجهة الوصل الإماراتي

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:14 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، جاهزية وليد أزارو للقاء الوصل اليوم، ولديه ثقة كبيرة في قدرته على المشاركة رغم رحلة الطيران الشاقة من تونس إلى إيطاليا، وصولا إلى الإمارات، وأن توقيت مشاركته أمر يخضع لعدة عوامل تخص الجهاز الفني.

وكان أزارو قد انضم لبعثة الأهلي أمس بعد عودته من تونس عقب مشاركته مع منتخب بلاده المغرب في لقاء ودي مع تونس.
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