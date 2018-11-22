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أخبار البلد

والي: الحكومة تعتمد مبدأ الشفافية ونعرض برامجنا كما هي على الأرض

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:02 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم / عدسة: كريم ناصر
أكدت غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، ان الحكومة تعتمد مبدأ الشفافية ونعرض برامجنا كما هي على الأرض ، مشددة علي ان تنفيذ المشروطية مسئولية مشتركة بين عدة وزارات وهي عنصر هام للاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان.

واضافت والي خلال احتفالية مرور ٣ سنوات علي تنفيذ برنامج تكافل وكرامة ان إدارة الدعم النقدي المشروط تتطلب موارد بشرية متطورة وبنية معلوماتية قوية ومحدثة وموارد مالية منتظمة ، مشيرة الي ان الحماية الاجتماعية ووجود أساس أمان الاجتماعي هو أساس تحقيق العدالة الاجتماعية وأيضا للنمو الاقتصادي العادل .
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