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توك شو

إيهاب فهمي: الجمهور أحب شخصية الشرير في الأب الروحي.. فيديو

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:26 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قال الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن شخصيته في مسلسل "الأب الروحى"؛ دور عكس وجهه؛ لذا احتاج إلى مزيد من الجهد حتى نال إعجاب الجماهير، متابعا: "قليلًا ما تنال شخصية الشر إعجاب الجماهير".

وأعرب "فهمى"، خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، اليوم، الخميس، عن سعادته بسبب ارتباط الجمهور بشخصيته بالمسلسل، لافتًا إلى أنه لم يستطع فصل شخصية "سيف العزازى" عن شخصيته.

وأضاف أن مشهد انهيار جبروته أمام ابنته؛ من أكثر المشاهد الإنسانية بالعمل، موضحًا أنه ليس محظوظًا بالشهرة المبكرة.

واستطرد: "خيال الظل من أهم الأدوار فى حياتي وأحبها إلى قلبي".
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