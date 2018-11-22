محمد هاني يشارك في مران الغائبين عن مواجهة الوصل الإماراتي

شارك محمد هاني، لاعب الأهلي، في مران اللاعبين الغائبين عن مواجهة الوصل الإماراتي، المقرر إقامتها مساء اليوم، على ملعب زعبيل، في إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال.



التدريبات التي شارك بها اللاعبون شملت "التدريبات البدنية وتدريبات الكرة، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.



واشتكى هاني من إصابة في الكاحل، أبعدته عن مباراة الوصل، اليوم، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.