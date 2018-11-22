ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

محمد هاني يشارك في مران الغائبين عن مواجهة الوصل الإماراتي

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:19 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
شارك محمد هاني، لاعب الأهلي، في مران اللاعبين الغائبين عن مواجهة الوصل الإماراتي، المقرر إقامتها مساء اليوم، على ملعب زعبيل، في إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

التدريبات التي شارك بها اللاعبون شملت "التدريبات البدنية وتدريبات الكرة، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واشتكى هاني من إصابة في الكاحل، أبعدته عن مباراة الوصل، اليوم، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.
loading...

ترشيحاتنا

أعراض تنذر بإصابتك بارتفاع الكوليسترول في الدم

إعلان حالة الطوارئ في أستراليا بسبب حرائق الغابات.. فيديو

المصري ينتظر موافقة ميدو لتهدئة غضب الجماهير

محمد أبو النضر دافنشي طب الأزهر.. حكاية طبيب بدرجة فنان أبهر رواد موقع فيسبوك.. صور

التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد الوصل الإماراتي

محمد صلاح يوجه رسالة لجماهيره بطريقة خاصة

الأهلي في مهمة مصيرية أمام الوصل الإماراتي بكأس زايد.. اليوم

موعد مباراة الأهلي والوصل الإماراتي اليوم والقنوات الناقلة

تأييد أحكام المؤبد والمشدد لـ11 متهما في أحداث الدفاع الجوي

الحكومة: الدعم النقدي سيقتصر على طفلين فقط اعتبارا من يناير

لم ينتحر.. صديق طبيب البحيرة يفجر مفاجأة عن وفاة زميله.. صورة

مقتل 5 طلاب في انفجار عبوة ناسفة بمدينة الموصل شمالي العراق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاهرة للصرف: أعمال تطهير شنايش الأمطار مستمرة.. صور

أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. مي عمر وأحلام الأبرز ..صور

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات أيتن عامر

فساتين زفاف خيالية من فالدرين ساهيتي ..صور

شاهد.. بوسترات دعائية للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق

فيديو

إعلان حالة الطوارئ في أستراليا بسبب حرائق الغابات.. فيديو
وزيرة البيئة: نعمل على تحسين مياه نهر النيل والهواء.. فيديو
تفاصيل برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني.. فيديو
في ندوته بـ صدى البلد.. الإعلامي محمد موسى يكشف كيف وصلت الإرهابية للحكم عام 2012؟.. ويؤكد: لولا الجيش مكنش هيبقى فيه مصر.. ويوجه رسالة لـ جو شو.. فيديو وصور
عفت جوهر: التعليم الفندقي سيواكب النظام العالمي في 2019.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟