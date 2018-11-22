اللبنانية يارا تهنئ جمهورها بعيد الاستقلال

حرصت الفنانة اللبنانية يارا، على تهنئة جمهورها اللبناني من خلال حسابها الشخصي على تويتر، وذلك بمناسبة عيد استقلال لبنان الذي يوافق اليوم الخميس 22 نوفمبر.



وكتبت يارا في تغريدة لها على تويتر: «صباح العيد.. صباحي وطني.. كل #عيد_استقلال وإنتوا ونحنا بألف خير .. #عيد_استقلال_لبنان».



وعلى جانب آخر، تحيى المطربة يارا، حفلا غنائيا في القرية العالمية بدبى يوم 1 مارس المقبل ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.



وتقدم "يارا" مجموعة من أغنياتها التى يتفاعل معها الجمهور منها "أنا إنسانة، توصى فيا، مغروم، كنت أحبك، وسكر زيادة" بالإضافة إلى أحدث أغنياتها "مين قال" تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك 2" وهى من كلمات أحمد برىء وألحان محمد الصاوي وتوزيع يحيى يوسف".