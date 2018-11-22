ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

اللبنانية يارا تهنئ جمهورها بعيد الاستقلال

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:26 م
صدى البلد
سعيد فراج
حرصت الفنانة اللبنانية يارا، على تهنئة جمهورها اللبناني من خلال حسابها الشخصي على تويتر، وذلك بمناسبة عيد استقلال لبنان الذي يوافق اليوم الخميس 22 نوفمبر.

وكتبت يارا في تغريدة لها على تويتر: «صباح العيد.. صباحي وطني.. كل #عيد_استقلال وإنتوا ونحنا بألف خير .. #عيد_استقلال_لبنان».

وعلى جانب آخر، تحيى المطربة يارا، حفلا غنائيا في القرية العالمية بدبى يوم 1 مارس المقبل ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

وتقدم "يارا" مجموعة من أغنياتها التى يتفاعل معها الجمهور منها "أنا إنسانة، توصى فيا، مغروم، كنت أحبك، وسكر زيادة" بالإضافة إلى أحدث أغنياتها "مين قال" تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك 2" وهى من كلمات أحمد برىء وألحان محمد الصاوي وتوزيع يحيى يوسف".
loading...

ترشيحاتنا

الاتحاد الجزائرى يصدم حكم لقاء الأهلى والترجى المتهم بالرشوة

محمد صلاح يوجه رسالة لجماهيره بطريقة خاصة

موعد مباراة الأهلي والوصل الإماراتي اليوم والقنوات الناقلة

طارق جميل يوجه رسالة رومانسية لزوجته منة حسين فهمي في عيد ميلادها

طفل يلقي شقيقه من أعلى مول شهير .. فيديو

وزيرة البيئة: نعمل على تحسين مياه نهر النيل والهواء.. فيديو

ضبط هارب من الإعدام في البحر الأحمر

طاهر محمد طاهر يكشف كواليس حديثه مع محمد صلاح خلال مباراة تونس

بعد حبس محمد رمضان.. ثلاث أزمات واجهته في شهر واحد

بورصة الدواجن .. استقرار الأسعار والفراخ البيضاء بـ 24 جنيها للكيلو

احذرى 6 أسباب تؤدى إلى ارتفاع الكوليسترول فى الدم

الحكومة: الدعم النقدي سيقتصر على طفلين فقط اعتبارا من يناير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاهرة للصرف: أعمال تطهير شنايش الأمطار مستمرة.. صور

أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. مي عمر وأحلام الأبرز ..صور

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات أيتن عامر

فساتين زفاف خيالية من فالدرين ساهيتي ..صور

شاهد.. بوسترات دعائية للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق

فيديو

إعلان حالة الطوارئ في أستراليا بسبب حرائق الغابات.. فيديو
وزيرة البيئة: نعمل على تحسين مياه نهر النيل والهواء.. فيديو
تفاصيل برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني.. فيديو
في ندوته بـ صدى البلد.. الإعلامي محمد موسى يكشف كيف وصلت الإرهابية للحكم عام 2012؟.. ويؤكد: لولا الجيش مكنش هيبقى فيه مصر.. ويوجه رسالة لـ جو شو.. فيديو وصور
عفت جوهر: التعليم الفندقي سيواكب النظام العالمي في 2019.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟