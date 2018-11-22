سياحة المؤتمرات.. الوسيلة الأبرز لتنشيط السياحة بالبحر الأحمر

يعد تنوع الأنشطة السياحية، أحد أهم سبل عوامل دعم وزيادة أعداد السياح خاصة أنه وسيلة تسويقية كبيرة للمقومات السياحية، لذلك نجد ان اسبانيا وهى الدولة الابرز فى عدد السياح القادمين اليها تحرص حرص شديد على هذا النمط السياحى .





يقول الخبير السياحى عصام على، إن سياحة المؤتمرات تشكل نشاطا إنسانيا قصير المدي عظيم الفائدة وهي بطبيعتها لا تحتاج إلي مجهود كبير، سوي بعض الترتيبات الخاصة التي لو توفرت لضمنت النجاح لمثل هذا النوع من السياحة.





يضيف على أن سياحة المؤتمرات نمطًا سياحيًا هامًا حيث أتاح موقع مصر الجغرافى ومكانتها السياسية فرصة كبيرة لاستضافة عشرات المؤتمرات الدولية سنويًا فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والطبية ، مشيرا الى ان محافظة البحر الأحمر شهدت العديد من المؤتمرات سواء السياحية مثل مؤتمرات شركات السياحة البولندية واخر لشركات السياحة البولندية بجانب عدد من المؤتمرات التى شهدتها مدينة الغردقة لعدد من الجامعات المصرية والمؤتمرات العلمية بجانب عدد من المؤتمر التى نظمت لاول مرة كمؤتمر المحامين السنوى .





ويشير الخبير السياحى علاء حجازى، إلى أنه تمثل سياحة المؤتمرات والمعارض نمطًا سياحيًا هامًا ينطوي على إنفاق سياحي كبير وفرصة أكبر لتسليط الضوء علي المقصد السياحي المصري.



