ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

سياحة المؤتمرات.. الوسيلة الأبرز لتنشيط السياحة بالبحر الأحمر

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:35 م
شواطئ البحر الأحمر
شواطئ البحر الأحمر
ابراهيم جادالله
يعد تنوع الأنشطة السياحية، أحد أهم سبل عوامل دعم وزيادة أعداد السياح خاصة أنه وسيلة تسويقية كبيرة للمقومات السياحية، لذلك نجد ان اسبانيا وهى الدولة الابرز فى عدد السياح القادمين اليها تحرص حرص شديد على هذا النمط السياحى .

يقول الخبير السياحى عصام على، إن سياحة المؤتمرات تشكل نشاطا إنسانيا قصير المدي عظيم الفائدة وهي بطبيعتها لا تحتاج إلي مجهود كبير، سوي بعض الترتيبات الخاصة التي لو توفرت لضمنت النجاح لمثل هذا النوع من السياحة.

يضيف على أن سياحة المؤتمرات نمطًا سياحيًا هامًا حيث أتاح موقع مصر الجغرافى ومكانتها السياسية فرصة كبيرة لاستضافة عشرات المؤتمرات الدولية سنويًا فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والطبية ، مشيرا الى ان محافظة البحر الأحمر شهدت العديد من المؤتمرات سواء السياحية مثل مؤتمرات شركات السياحة البولندية واخر لشركات السياحة البولندية بجانب عدد من المؤتمرات التى شهدتها مدينة الغردقة لعدد من الجامعات المصرية والمؤتمرات العلمية بجانب عدد من المؤتمر التى نظمت لاول مرة كمؤتمر المحامين السنوى .

ويشير الخبير السياحى علاء حجازى، إلى أنه تمثل سياحة المؤتمرات والمعارض نمطًا سياحيًا هامًا ينطوي على إنفاق سياحي كبير وفرصة أكبر لتسليط الضوء علي المقصد السياحي المصري.

من جانبه، قال اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، إن إقامة المؤتمرات بالمحافظة لها دور كبير في تنشيط السياحة، وجذب أعداد اكبر من السائحين كما يبعث للعالم رسالة واضحة عن الأمن والأمان الذي تنعم به المحافظة، مشيرا إلى النجاح الذي حققته المؤتمرات التي أقيمت بالبحر الأحمر على المستوى الإقليمي، والعالمي مميز آملا تحقيق الهدف منها وهو مضاعفة أعداد السائحين إلى المحافظة.
loading...

ترشيحاتنا

إخلاء حافلة فريق الأوليمبي قبل لقاء بلدية المحلة بعد السقوط فى حفرة.. صور

إثيوبيا تختار معارضة سابقة لرئاسة لجنة الانتخابات

لإنقاذ مريضة .. طبيب يتلقى رسالة تحذيرية كتبها والده قبل 18 عاما على وفاته

التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد الوصل الإماراتي

أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. مي عمر وأحلام الأبرز ..صور

رئيس الوزراء: الحماية الاجتماعية حجر زاوية في الإصلاح الحكومي.. الزيادة السكانية سنويا تفوق تعداد دول بأكملها.. والدعم النقدي سيقتصرعلى طفلين فقط للأسرة بدءا من يناير المقبل

جوزيه يواصل جنونه فى لقاء دجلة وبيراميدز .. صور

انفجارات ضخمة تهز بريطانيا.. فيديو وصور

فيديوجراف: جزيرة الموت.. سكانها انقطعوا عن العالم منذ عشرات السنين

الأرصاد تحذر: عدم استقرار الطقس أمطار رعدية على معظم الأنحاء

أعراض تنذر بإصابتك بارتفاع الكوليسترول في الدم

بعد حبس محمد رمضان.. ثلاث أزمات واجهته في شهر واحد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مياه مصرف الوادي بالفيوم تغمر الأراضي بسبب صخرة جبلية.. صور

إخلاء حافلة فريق الأوليمبي قبل لقاء بلدية المحلة بعد السقوط فى حفرة.. صور

جمارك برج العرب تحبط تهريب 610 عملات أثرية.. صور

القاهرة للصرف: أعمال تطهير شنايش الأمطار مستمرة.. صور

سقوط حفار على سيارتين يتسبب فى إصابة 6 أشخاص بالغردقة.. صور

فيديو

الرئاسة اللبنانية: موقفنا واضح من تشكيل حكومة وحدة وطنية.. فيديو
محمد صبحى يكشف سبب استدعائه لأمن الدولة وحقيقة تكليف السيسى له.. ويؤكد: الإسفاف موجود في كل العصور
فؤاد بدراوى لـ صدى البلد: الوفد لا يعارض بالصوت العالي.. فحص 20 عضوا من المفصولين لإعادتهم للحزب.. لا أشغل نفسى بالبدوى ويكفيني حب الوفديين.. فيديو وصور
سقوط تشكيل عصابي للإتجار في المخدرات بالقليوبية.. فيديو
فؤاد بدراوى يكشف عن موقفه بشأن فصل 6 من أعضاء حزب الوفد.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟