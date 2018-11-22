طلب إحاطة برلماني بشأن عدم تشغيل الصرف الصحي بقرية الدير ببني سويف

تقدم النائب على بدر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن عدم البدء في تشغيل الصرف الصحي بقرية الدير بمركز إهناسيا، بمحافظة بنى سويف.





وقال "بدر" في بيان، اليوم الخميس، إنه بالرغم من الانتهاء من توصيل شبكات الصرف الصحي ، وتحديد أكثر من موعد لبدء التشغيل، وحتى الآن لم يتم البدء في تشغيل الصرف الصحي بالقرية، الأمر الذي يعد أهدارًا للمال العام في حين أنه تم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية الدير، ولم يحقق الهدف من تنفيذه في تخفيف العبء عن أهالي القرية الذين يعانون من مشكلة الصرف الصحي وارتفاع منسوب المياه الجوفية.



