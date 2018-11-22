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برلمان

طلب إحاطة لتقنين أوضاع العمالة الموسمية بنظام الـ55 يوما في السكة الحديد

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 04:53 م
مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى
تقدم النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه للدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ بشأن تقنين أوضاع العمالة الموسمية بنظام الــ55 يوما، بالتثبيت على درجات دائمة، في ورش عربات كوم أبو راضي، بمركز الواسطى، في محافظة بنى سويف، التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بوزارة النقل، وتصحيح الشكل التعاقدي لهم، والموجودين على رأس العمل لأكثر من 3 سنوات.

وتابع النائب، فى بيان له، أن أغلب العاملين بورش عربات كوم أبو راضى كبار سن ويخرجون على المعاش، وهؤلاء العاملين بنظام العمالة الموسمية يشاركون فى العملية الإنتاجية بنسبة 100%، وتحدث لهم إصابات أثناء العمل ويتم علاجهم على حسابهم الشخصى، ولا يحصلون على أى حوافز أو بدلات أو علاوات أو منح.

وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بسرعة إنهاء معاناتهم وتثبيتهم على درجات دائمة، حتى يتمكنوا من استقرار أوضاعهم الوظيفية.
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