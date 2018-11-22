طارق شوقي: ترشيد الدعم ووصوله لمستحقيه هدف قومي للدولة المصرية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن ترشيد الدعم ووصوله لمستحقيه يعد هدفا قوميا للدولة المصرية، مشددًا على أن التعليم والصحة والتضامن يتكاتفون من أجل تحقيق التنمية للمجتمع.



وأضاف شوقي خلال مشاركته في مؤتمر التضامن الاجتماعي احتفالا بمرور ٣ سنوات على تدشين برنامج تكافل وكرامة أن الدولة تقدم نظامًا تعليميًا في مصر اكثر جودة في التطبيقات الالكترونية والتكنولوجية المستخدمة.