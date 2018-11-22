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أخبار البلد

طارق شوقي: ترشيد الدعم ووصوله لمستحقيه هدف قومي للدولة المصرية

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:02 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم / عدسة: كريم ناصر
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن ترشيد الدعم ووصوله لمستحقيه يعد هدفا قوميا للدولة المصرية، مشددًا على أن التعليم والصحة والتضامن يتكاتفون من أجل تحقيق التنمية للمجتمع.

وأضاف شوقي خلال مشاركته في مؤتمر التضامن الاجتماعي احتفالا بمرور ٣ سنوات على تدشين برنامج تكافل وكرامة أن الدولة تقدم نظامًا تعليميًا في مصر اكثر جودة في التطبيقات الالكترونية والتكنولوجية المستخدمة.
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