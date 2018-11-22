السفارة البريطانية تطلق مبادرة لمنع الاستخدام البلاستيكي.. فيديو

أطلقت السفارة البريطانية بالقاهرة حملة لتقليل استخدام البلاستيك في الحياة اليومية، حيث قالت السفارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إنه بحلول العام 2050 سيكون هناك المزيد من البلاستيك في المحيط أكثر من السمك.



وذكرت سفارة الإنجليز بالقاهرة، أن مقرها بوسط البلد سيكون خاليا تماما من البلاستيك ذو الاستخدام الوحيد، داعية الجميع للمشاركة في هذا التحدي لمواجهة الخطر الذي قد يحدق بالعالم جراء استخدام البلاستيك.



كما حثت السفارة الجميع علي التوقف عن استخدام البلاستيك في الحياة اليومية لمدة أسبوع من الآن، مؤكدة أن الجميع بحاجة الى العمل معا للتصدي للمشكلة العالمية المتعلقة بالتلوث البلاستيكي.



كما خصصت السفارة البريطانية عددا من الجوائز لمن يشارك في التحدي ويمتنع عن الاستخدام البلاستيكي طيلة أسبوع، حيث قالت "خذ التحدي للحصول على فرصة للفوز بالجوائز من السفارة البريطانية في القاهرة وشركائنا".