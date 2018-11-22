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محافظات

إزالة 25 حالة تعد على مجرى النيل بملوي

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:43 م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
أيمن رياض
أزالت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، 25 حالة تعد على النيل بقرية الريرمون بمساحة 1250 مترا، وذلك خلال حملة مكبرة للإزالات نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المختصة، لحماية النيل داخل زمام المحافظة.

وقال العميد فادى وديع رئيس المركز، إن تنظيم حملات الإزالة يأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا والذي شدد على إزالة كل التعديات على الأرضى الزراعية وأملاك الدولة وحماية النيل والتصدي لكل من تسول له نفسه محاولة البناء المخالف على الأراضي الزراعية أو التعدي على مجرى نهر النيل أو أرض أملاك الدولة.
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