حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع العاصمة

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء، بالتواجد في الشارع القاهري على مدار 24 ساعة، والقيام بعمل حملات يومية للقضاء على المخالفات والإشغالات في الشارع القاهري بالتعاون مع رجال الشرطة في القضاء على بؤر الباعة الجائلين، الذين يسلبون حق المواطن في الرصيف.



وقامت الأجهزة التنفيذية بحي مصر الجديدة تحت إشراف العميد أحمد أنور بإزالة سور مخالف للعقار بشارع النزهة وإزالة الأكشاك المخالفة ومراجعة تراخصيهم، كما قامت بغلق 3 كافيهات ومصنع غير مرخصين، وتم عمل محاضر لهم مع الغلق والتشميع.



وأضاف رئيس الحي أن حملات الحي مستمرة لغلق الكافيهات المخالفة وغير المرخصة، وذلك للحفاظ على المظهر العام وإقرار القانون، والحفاظ على حق الدولة، مشيرا إلى أن أجهزة الحي لن تتوقف عن التصدي للمخالفين وإزالة أي إشغالات أو مخالفات، ومصادرة أي مضبوطات،.



كما تابع المهندس مصطفي عبدالعزيز رئيس حي شرق مدينة نصر التسكين للباعة داخل سوق المنهل.



كما قام اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة بمتابعة شكاوي المواطنين لبعض الإشغالات وأعمال المبانى المخالفة فتم التوجيه، واسفرت المتابعة عن غلق وتشميع شقة سكنية فى ٣ شارع مكة بالنزهة الجديدة لقيام المخالف بتعديلات معمارية بدون ترخيص وإعادة غلق وتشميع مقهى فريدم ١٥ التعاونيات بالشيراتون وإخلاؤه من الاشغالات، فضلا عن عادة غلق وتشميع مقهى عالقهوة ١٥ التعاونيات بالشيراتون واخلاؤه من الاشغالات ورفع اشغال نصبة شاى بالجزيرة الوسطى بشارع سيد زكريا.



كما تم رفع إشغال عربة يد خشبية لبائع متجول بشارع خالد بن الوليد وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.



كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين بشن حملات صارمة، بناء على تعليمات السيد اللواء محمود ضياء رئيس حي البساتين تم عمل إزالة في المهد بالقطعة ١٦ و٥ بمنطقة تقسيم اللاسلكي عبارة عن تقسيم الجراج محلات كما تم عمل حملة نظافة علي شارع شرق السكة الحديد.



واستمرار لحملات النظافة والتطوير ومحاربة الإشغالات داخل أحياء القاهرة وبناء عليه وعلى تعليمات الدكتور مجدي شريف رئيس حي الساحل، تم العمل على إنشاء بالوعات صرف الأمطار بشارع عبد اللطيف الفحام بتواجد مسؤول المربع "محمد عماد" كما تم عمل حملة مكبرة على مربع شوارع الثلاثينى وابو رحاب .محجوب .الشبخ الشبراوى، وتم التنبيه على اصحاب المحالات برفع اشغالاتهم وتم رفعها بالفعل والتنبيه عليهم بعدم التجاوز على نهر الطريق وذلك بتواجد الاشغالات، و‏تم العمل على معاينة سطح العقار ٦شارع الحايس، وتبين عدم وجود أعمال مبانى مخالفة.



كما تم تقليم ورفع مخلفات تقليم الأشجار بشارع الملعب بأرض ايوب بالتعاون مع قائد شرطة المرافق ومأمور قسم الساحل ومباحث الساحل وإدارة المرور وشرطة المرافق وإدارة الإشغالات والبيئة والمحلات وفرع الهيئه والمتابعة الميدانية.



وتم رفع إشغالات بشارع بطيء الكورنيش ورفع اليفط والتندات المخالفه و رفع الإشغالات بميدان المظلات ومنطقة الخلفاوى وتم اعادة غلق مقهى اكسبريسو وغلق مقهى بمنطقة الخلفاوى، كما تم ازالة حواجز حديدية بشارع احمد الرشيدى.



