الحكومة تحسم مصير المتحف المصري بالتحرير عقب افتتاح الكبير بالرماية

رئيس الوزراء: الحماية الاجتماعية حجر زاوية في الإصلاح الحكومي.. الزيادة السكانية سنويا تفوق تعداد دول بأكملها.. والدعم النقدي سيقتصرعلى طفلين فقط للأسرة بدءا من يناير المقبل