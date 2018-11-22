ماكرون يأمر بنشر قوات فرنسية بجزيرة لا ريونيون للتصدي لأعمال الشغب

أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بنشر قوات الجيش بجزيرة "لا ريونيون" أحد أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، بعدما تحولت الاحتجاجات على زيادة ضريبة الوقود إلى أعمال نهب وشغب.



وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الخميس، أن ماكرون وصف أعمال الشغب بأنها "غير مقبولة"، ودافع عن مساعي الحكومة للنهوض بالاقتصاد.



وكانت المدارس في الجزيرة أغلقت أبوابها لليوم الثالث على التوالي لأن الحواجز التي نصبها المتظاهرون حالت دون وصول المدرسين والطلاب إلى مدارسهم، كما أغلق المتظاهرون الطرق المؤدية إلى مستودعات النفط احتجاجًا على زيادة الضرائب على الوقود