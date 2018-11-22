أحمد داود يروج لفيلمه الجديد

كشف الفنان أحمد داود عن موعد عرض فيلم 122 والذي يعود من خلاله إلى السينما.



وغرد قائلًا : "‏كل شيء بميعاد.. اخيرًا تحدد ميعاد عرض فيلم 122 .. يناير 2019 ان شاء الله .. نتقابل في نص السنة".



فيلم 122 تم تأجيل عرضه لأكثر من مرة بناء على قرار الشركة المنتجة ويشارك في بطولته عدد من النجوم منهم طارق لطفي وأحمد الفيشاوي وأمينة خليل.