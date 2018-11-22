النجوم يهنئون الشعب اللبناني بعيد الاستقلال: لبنان يا قطعة سما

حرص عدد كبير من النجوم على استغلال حساباتهم على موقع تويتر لتهنئة الشعب اللبناني بعيد الاستقلال، وغرد صابر الرباعي، قائلًا: "دمت شامخا عاليا لبنان الحبيب وكل عيد وشعبك بألف خير وازدهار"، وغردت كارول سماحة قائلة: "لبنان يا قطعة سما، كل سنة وبلدي لبنان وأهلو بخير".
أما رامي عياش فغرد قائلًا: "على أمل البكرا يحمل الأفضل كل استقلال وانتوا بألف خير وسلام وأمان..".
بينما غردت ميريام فارس قائلة: "كل سنة وأنتو بخير بعيد الاستقلال وبتمنى بالسنين اللي جايي إنّو الفرحة ما يكون فيها غصّة وننعم ببلد خالي من الفساد والاستغلال ومليان حب وراحة بال لكل اللبنانيين".
أما رامي عياش فغرد قائلًا: "على أمل البكرا يحمل الأفضل كل استقلال وانتوا بألف خير وسلام وأمان..".
بينما غردت ميريام فارس قائلة: "كل سنة وأنتو بخير بعيد الاستقلال وبتمنى بالسنين اللي جايي إنّو الفرحة ما يكون فيها غصّة وننعم ببلد خالي من الفساد والاستغلال ومليان حب وراحة بال لكل اللبنانيين".