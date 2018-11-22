النجوم يهنئون الشعب اللبناني بعيد الاستقلال: لبنان يا قطعة سما

حرص عدد كبير من النجوم على استغلال حساباتهم على موقع تويتر لتهنئة الشعب اللبناني بعيد الاستقلال، وغرد صابر الرباعي، قائلًا: "‏دمت شامخا عاليا لبنان الحبيب وكل عيد وشعبك بألف خير وازدهار"، وغردت كارول سماحة قائلة: "‏لبنان يا قطعة سما، كل سنة وبلدي ‎لبنان وأهلو بخير".



أما رامي عياش فغرد قائلًا: "‏على أمل البكرا يحمل الأفضل كل ‎استقلال وانتوا بألف خير وسلام وأمان..".



بينما غردت ميريام فارس قائلة: "‏كل سنة وأنتو بخير بعيد الاستقلال وبتمنى بالسنين اللي جايي إنّو الفرحة ما يكون فيها غصّة وننعم ببلد خالي من الفساد والاستغلال ومليان حب وراحة بال لكل اللبنانيين".